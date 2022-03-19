محمود المملوك: قضية صحافة الفيديو الأساسية تتمحور حول المحتوى

كتب- مينا غالي:

قال محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، إن القضية الأساسية التي تتمحور حول مشكلات صحافة الفيديو هو المحتوى المقدم للقراء والمشاهدين، مشيرًا إلى أهمية المحتوى وجودته وهو ما يفرض نفسه على الساحة ولدى الجمهور.

ولفت المملوك خلال المؤتمر الدولي الأول لصحافة الموبايل في مصر، إلى أهمية التقدم التقني للأجهزة الموبايل والتنوع في تقديم المحتوى الصحفي، مدعوما بالصورة ومقاطع الفيديو المصورة، مضيفًا بأن الوسائط المختلفة تدعم بعضها البعض.

وأكد المملوك على دور الصحفي في الاشتباك مع المصادر والذي يختلف عن دور المواطن العادي الذي ينقل أو يوثق الحدث،

وأوضح رئيس تحرير موقع القاهرة 24، أنه يمكن استخدام خاصية البث المباشر في تقديم محتوى ذي جودة وأهمية ويخدم مهنة الصحافة، وإلا سوف تتحول بعض المواقع إلى صفحات خاصة، وتفقد مصداقيتها لدى الجمهور، مؤكدا لفظ المشاهدين وحتى الصحفيين أنفسهم للممارسات الرديئة في اللايف.

وشدد الكاتب الصحفي محمود المملوك، على أهمية التدريب والتعليم لشباب الصحفيين، في الاستفادة من التقدم التقني لأدوات الصحافة وتحديدا الموبايل فيما يخدم صاحبة الجلالة.