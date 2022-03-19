تنسيقية شباب الأحزاب تهدي درعها إلى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن

كتب- نشأت علي:

قدم النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درع التنسيقية للنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، حزب مستقبل وطن، تقديرًا لجهود الحزب الكبيرة في الشارع المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الختامية للمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن مساء اليوم، كما وجه يونس التحية لحزب مستقبل وطن على تنظيم المنتدى البرلماني وورش العمل التي تناقش عدد من القضايا التي تهم المواطنين.

وشارك في ورشة العمل اليوم وزير الإسكان، عاصم الجزار، ووزيرة الصناعة، نيفين جامعكما يشارك ممثلو عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، والوفد، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.