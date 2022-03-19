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السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

06:15 م السبت 19 مارس 2022
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، لمتابعة مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في محافظات الجمهورية.

عبدالفتاح السيسي السيسي مشروعات الهيئة الهندسية
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