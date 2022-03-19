رئيس إسكان النواب: العالم يواجه تحديًا حقيقيًا بسبب ظل ارتفاع الأسعار

كتب- نشأت علي:

قال عماد سعد حمودة نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العالم يواجه تحديات حقيقية في ظل ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية العالمية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مستقبل وطن، أن المنتدى يهتم بمناقشة ومواجهة مشكلات الأسعار خاصة في مواد البناء، موضحًا: "نستمع للحكومة في استعراض البرامج التنفيذية لوزارتهم".

ومن جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن الدولة المصرية نجحت في إدارة الأزمات وحققت معدلات نمو أشادت بها المؤسسات الدولية مقارنة بدول واجهت عجزًا.

وأضاف أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أزمة دولية، لكنها انعكست على الأسعار عالميًا ومحليًا، مشددًا على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة الأزمات والتحديات، مشيدًا بتحقيق مصر احتياطي لعدة أشهر في السلع الاستراتيجية.​