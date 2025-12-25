"ماسبيرو يحظر الدجل" يتصدر "إكس".. و"المسلماني" يُعلق

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، تصدر وسم "ماسبيرو يحظر الدجل" قائمة الترندات على موقع إكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرار حظر استضافة العرافين والمنجمين في جميع إذاعات وقنوات الهيئة.

وأكد "المسلماني"، في بيان، استمرار سياسة الهيئة بمنع استضافة هؤلاء على منصاتها الإعلامية، بما في ذلك موقع الهيئة ومجلة الإذاعة والتليفزيون.

ودعا في هذا السياق إلى الاعتماد على التفكير العلمي والمنطق، ومراجعة معطيات العلوم السياسية والعلوم الأخرى، مع الاستعانة بالعلماء والأكاديميين والمثقفين في استطلاع مستقبل المنطقة والعالم.

وشدد "المسلماني"، على ضرورة الابتعاد عن ترويج خرافات المنجمين والمشعوذين، مهما كانت شهرتهم، محذرًا من محاولاتهم استهداف العقل وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة زائفة على توقعات عشوائية بلا أي سند علمي، ومختتمًا بالقول: "إن واجب وسائل الإعلام يتمثل في مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق".

