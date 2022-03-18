الصحة تعلن توافر لقاح كورونا من خلال هذا الرابط

(مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتاحة لقاح فيروس كورونا لجميع الأعمار، سواء كان للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة، أو من 18 سنة فأكثر.

وقالت الوزارة في منشور توعوي على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لقاح فيروس كورونا متوفر للأطفال من 12 إلى 18 عامًا، وللكبار من 18 عامًا فأكثر، ولكل المواطنين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمن، تلقوا اللقاح لتقوية مناعتكم ضد العدوى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التسجيل يحمي من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما أضافت الوزارة، أنه لحجز اللقاح يجب التسجيل علي الموقع الإلكتروني: اضغط هنا