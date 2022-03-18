​الطقس في 6 أيام: تقلبات سريعة ورياح.. وأمطار على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتبارا من يوم الاثنين 21 مارس 2022، انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى ٤ درجات مئوية.

ويسود طقس بارد بدءا من يوم الاثنين القادم وتسجل القاهرة خلال ساعات النهار ١٨ درجة مئوية، وتصل إلى ٩ درجات ليلا.

ويسود الجمعة 19 مارس، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء مائل الحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسافرين وقائدي السيارات، بتوخي الحذر بسبب انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

الجمعة 18 مارس

شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة ٤ حتى ٨ صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ والصغرى ١١

السواحل الشمالية ١٨ والصغرى ١٢

جنوب سيناء ٢٤ والصغرى ١٦

شمال الصعيد ٢٣ والصغرى ٩

جنوب الصعيد ٢٩ والصغرى ١٤

السبت 19 مارس

شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة ٤ حتى ٨ صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من المناطق القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢١ والصغرى ١٠

السواحل الشمالية ١٧ والصغرى ١٢

جنوب سيناء ٢٥ والصغرى ١٦

شمال الصعيد ٢٣ والصغرى ١٠

جنوب الصعيد ٣٠ والصغرى ١٤

الأحد 20 مارس

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ٣٠٪ تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحرى ٢٠ والصغرى ١١

السواحل الشمالية ١٧ والصغرى ١٢

جنوب سيناء ٢٥ والصغرى ١٥

شمال الصعيد ٢٣ والصغرى١٠

جنوب الصعيد ٢٩ والصغرى١٢

الاثنين 21 مارس والثلاثاء ٢٢مارس

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ والصغرى ٩

السواحل الشمالية ١٧ والصغرى ١١

جنوب سيناء ٢٤ والصغرى ١٤

شمال الصعيد ٢٣ والصغرى ٩

جنوب الصعيد ٣٢ والصغرى ١٤

الأربعاء 23 مارس

شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة ٤ حتى ٨ صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٩ والصغرى ٩

السواحل الشمالية ١٨ والصغرى ١١

جنوب سيناء ٢٢ والصغرى ١٥

شمال الصعيد ١٩ والصغرى ٩

جنوب الصعيد ٢٥ والصغرى ١٣