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تردد أرضي.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

02:33 م الخميس 17 مارس 2022
تردد أرضي.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على حقوق بث مباراة الأهلي والمريخ السوداني والتي تقام في تمام الساعة السادسة من مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، وذلك على قناة أون تايم سبورت على ترددها الأرضي.

وكشفت مصادر بالهيئة، لمصراوي، أنه فور حصول الهيئة الوطنية للإعلام على حقوق إنتاج وبث المباراة أرضيًا، اجتمعت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري بإدارة البرامج الرياضية، وحثتهم على ضرورة الخروج بالمباراة بشكل يليق بسمعة مصر والحفاظ على المكتسبات التي حصلوا عليها من الكاف بعد إنتاج المباريات السابقة.

وأوضحت نائلة فاروق، أن نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا على شاشة التلفزيون المصري يعد خطوة إيجابية تعكس ثقة الاتحاد الأفريقي في مستوى وكفاءة الهيئة الوطنية للإعلام في مصر على نقلها بالشكل الأمثل، فيما طالبت فريق عمل المباراة باتباع كافة المعايير الخاصة بنقل المباريات الدولية والتزام الحيادية في الإخراج.

وأشارت المصادر إلى أنه تقرر تكليف فريق عمل من أسرة البرامج الرياضية لإنتاج وإخراج المباراة، فيما سيتم نقل وإخراج المباراة بالوحدة 24 بتقنية 4k وتصويرها بـ 15 كاميرا، بجانب الحصول على حقوق تغطية المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وعلم مصراوي من مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري تلقى خطاب إشادة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد الإنتاج المتميز للمباريات الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.​

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