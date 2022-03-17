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هل الاحتفال بـ "ليلة النصف من شعبان" بدعة؟.. رد حاسم من الإفتاء

11:53 ص الخميس 17 مارس 2022
هل الاحتفال بـ "ليلة النصف من شعبان" بدعة؟.. رد حاسم من الإفتاء

دار الإفتاء المصرية

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كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بـ "ليلة النصف من شهر شعبان" المبارك أمر مشروع على جهة الاستحباب.

وقالت دار الإفتاء، في بيان، اليوم الخميس، إن الشرع رغّب في إحياء ليلة النصف من شعبان واغتنام نفحاتها بقيام ليلها وصوم نهارها سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

وتابعت الجار: وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.

وأكدت أنه لا يقدح في فضل هذه الليلة وما يستحب فيها من القُرَبِ والطاعات ما يثار حولها من ادعاءات القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة؛ فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع أن مَن عَلِم حجة على مَن لم يعلم.

دار الإفتاء المصرية ليلة النصف من شعبان
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