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زراعة البرلمان توافق على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة تربية الخيول العربية الأصيلة

02:08 م الإثنين 14 مارس 2022
زراعة البرلمان توافق على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة تربية الخيول العربية الأصيلة

محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.

وقال النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إن الوضع القائم ليس الأفضل وأن فكرة تطوير قطاع الخيول وإنشاء محطة عالمية لتربية الخيول والارتقاء بها نرفع له القبعة، وتتماشى مع توجهات القيادة السياسية حاليا في الارتقاء والنهوض بذلك القطاع.

ووجه التحية للدولة المصرية لصياغتها مشروع القانون، داعيا أن يتم مناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الجلسات المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والإنتاج الحيواني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية.

ودعا "الصياد"، لجنة الزراعة أن توافق على مشروع القانون من أجل الانطلاق في تربية الخيول وتنمية هذا المجال والعمل على تصديره، مشيرا إلى أن هذا المجال غاية في الأهمية ويحتاج إلى تشريعات من أجل النهوض به، موضحا أن الخيول العربية الأصيلة ليست موجودة في كل الدول بينما تتمتع مصر بوجودها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها محافظة القاهرة وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولها إنشاء فروع أخرى ويشار إليها في هذا القانون بالمحطة.

تربية الخيول العربية محطة الزهراء لجنة الزراعة مجلس النواب هشام الحصري
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