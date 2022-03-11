الأحد.. إيناس عصمت تؤدي اليمين الدستورية لعضوية الشيوخ.. وخلو مقعد عبدالحي عبيد

كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، إعلان خلو مقعد النائب الراحل عبدالحي عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، والذي وافته المنية الشهر الماضي.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة أداء الدكتورة إيناس عصمت عبدالحميد، اليمين الدستورية نائبًا بالمجلس خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي.

ونصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

كما تنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".