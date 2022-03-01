بعد حديث الرئيس.. تفاصيل مبادرة "بناة مصر الرقمية" لتأهيل خريجي الحاسبات والاتصالات

كتب- محمد نصار:

تهتم الدولة المصرية بتنمية قطاعات التكنولوجيا الحديثة وتوطين البرامج التعليمية المتطورة الخاصة بها للخريجين في مصر وخاصة من كليات هندسة الاتصالات والحاسبات والمعلومات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أمس الاثنين، إنه طلب من وزير الاتصالات توفير فرص عمل مبنية على النظم باعتبارها أقل تكلفة.

وتعمل مصر على إلحاق الخريجين الخاصين بهذا المجال ببرناج لتأهيل مبرمجين ليكونوا قادرين على العمل في أي سوق عالمية من داخل مصر.

وأشار الرئيس السيسي إلى الأهمية الكبيرة لهذا المجال على الصعيد العالمي، لافتا إلى وجود مليون وظيفة خاصة به، وموضحا أن برنامج التأهيل للمهندسين المصريين يتكلف 30 ألف دولار للدارس الواحد وأن الدولة أعلنت تحملها له.

وكشف الرئيس إجراء اختبار على نحو 300 ألف خريج، وتبين أن المعايير انطبقت على 111 شخصا منهم فقط.

مبادرة بناة مصر الرقمية

يكون ذلك من خلال مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخصصت موقعا لها عبر الرابط التالي"https://debi.gov.eg/".

ومبادرة بُناة مصر الرقمية هي مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الإعلان عنها خلال افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المنشآت التعليمية في سبتمبر 2020 وتندرج تحت محور "بناء الإنسان المصري" وهو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.

وتسعى المبادرة إلى تمكين الجيل القادم من الشباب المصري خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

والمبادرة هي منحة مجانية تقدم لألف طالبٍ متفوقٍ سنويًا من خريجي كليات الهندسة أقسام حاسبات والكترونيات أو اتصالات أو طبية أو كليات حاسبات ومعلومات أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلي ، والذين سيتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة ليبدأ إعدادهم بصفتهم كوادر شابة في عدة مجالات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية.

وعلاوة على ذلك سيتم إلحاقهم ببرنامج تدريب خاص بتنمية المهارات القيادية والإدارية والذي من شأنه إعداد قادة مؤهلين للعمل في الهيئات المسئولة عن تحويل مصر إلى دولة رقمية من الطراز الأول، وسيتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات في عملية التعلم ومن خلال تواجد الطلبة في حرم جامعي متطور مواكب في إمكانياته لأحدث الجامعات الذكية.

وبعد انتهاء مدة المنحة وإتمام الطلاب لمشروعات التخرج والتي سيتم تنفيذها في أحد المشروعات القومية العملاقة أو مشاريع الشركات العالمية أو باعتبارها مشاريع تأسيس شركة ناشئة، وبعد حصولهم على كافة الشهادات المذكورة، يكونون بذلك مؤهلين على أعلى مستوى للعمل في مشروعات التحول الرقمي ودعم بناء مصر الرقمية أو للعمل في كبرى الشركات التكنولوجية المصرية والعالمية أو في مجال البحث والتطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

البرنامج الأكاديمي

تهدف مبادرة بُناة مصر الرقمية إلى تخريج كوادر شابة متميزة في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم المبادرة ستة مجالات رئيسية هي: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، الفن المعماري الرقمي،والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وقد اختيرت هذه المجالات بدقة لتلائم متطلبات رؤية مصر 2030 ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

ويضم البرنامج الأكاديمي 10 مواد بإجمالي 30 ساعة معتمدة شاملة مقرر مشروع التخرج، تُدرّس في الفصل الدراسي الأول ومدته 4 أشهر المواد الأساسية للمجال وعددها 4 مواد، وتُدرّس في الفصل الدراسي الثاني مواد التخصص (3 مواد)، وتستمر دراسة مواد التخصص في الفصل الدراسي الثالث، كما يقوم الطلاب في الفصل الدراسي الثالث بإتمام تنفيذ مشروع التخرج.

دور الجامعة الدولية

- منح درجة الماجستير المهني في أحد المجالات التقنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- التعاون مع الجانب المصري في تحديد البرنامج الأكاديمي والتدريب العملي وتحديد اشتراطات قبول الطلاب.

- الاشتراك مع الأساتذة المصريين في تنفيذ العملية التعليمية.

- وضع تصور للمعامل المتخصصة المطلوبة لكل تخصص.

- اقتراح مشروعات التخرج والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الشركات العالمية.

مجالات التخصص

تحظى مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات منذ العقد الماضي باهتمام متزايد بسبب التقدم الكبير في مسرعات الحاسبات وعمليات الرقمنة، والذي انعكس بشكل إيجابي في تقنيات التعلم العميق وسهّل الاستفادة من البيانات الضخمة المتاحة في مجموعة كبيرة من المجالات (مثل الاتصالات والرعاية الصحية والزراعة والحكومة والتعليم وغيرها). يركز هذا المسار بالأساس على تطبيق تقنيات علم البيانات والتعلم الآلي لحل تحديات ومشاكل العالم الحقيقية.

الأهداف التعليمية للمجال

- اكتساب الخبرة العملية اللازمة من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات.

- الإلمام بمجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال، على سبيل المثال: التعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغات وغيرها.

- تنفيذ وإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق والمعقدة بفاعلية.

- المشاركة في تصميم وتنفيذ أنظمة ذكية عالية الجودة والاعتمادية.

- القدرة على تقييم المشكلات وتحليلها بالإضافة إلى اقتراح الحلول المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- القدرة على تحديد البنية التحتية اللازمة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تنافسية.

- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في التغلب على التحديات الإنسانية المستجدة.

أولا: الأمن السيراني

مع زيادة استخدام الإنترنت في مهام حياتنا اليومية (مثل الخدمات البنكية الإلكترونية والتسوق الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها) أصبحت البيانات الشخصية عرضة للهجمات الإلكترونية بكثرة، إذ يقوم المهاجمون باستخدام أساليب وتقنيات حديثة للتغلب على الضوابط الأمنية التقليدية، ولهذا السبب أصبح مجال الأمن السيبراني مجالًا هامًا وصار الطلب عليه متزايدًا يشمل مسار الأمن السيبراني التقنيات والآليات الخاصة بضمان الحفاظ على أمن أنظمة الحاسب الآلي والبيانات والشبكات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية المختلفة.

الأهداف التعليمية لهذا المجال

- تطوير القوى العاملة المطلوبة لحماية مصر من التهديدات الإلكترونية مع ضمان مواءمة الأولويات الأمنية لاحتياجات واستراتيجيات العمل في الدولة.

- تسليح الخريجين بالمعرفة الفنية والمهارات اللازمة لحماية أنظمة وشبكات الحاسب الآلي والدفاع عنها.

- تطوير الخريجين القادرين على تحديد وتحليل ومعالجة انتهاكات أمن الحاسب الآلي.

- تطوير الخريجين الذين يمكنهم تخطيط وتنفيذ ومراقبة آليات الأمن السيبراني للمساعدة في ضمان حماية أصول تكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: الروبوتات والأتمتة

تعتبر الروبوتات الذكية من أكثر الموضوعات جذبًا للانتباه في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الروبوتات منتشرة في كل مكان سواء في البيئات الصناعية أو في أوجه الحياة اليومية. ويمكن استخدام الروبوتات الذكية التي تتمتع بالقدرة على الحركة في مجموعة كبيرة من التطبيقات، فعلى سبيل المثال يمكن استخدامها في المنازل وبيئات العمل المكتبية لرعاية كبار السن، وللقيام بالمهام المنزلية وغيرها.

الأهداف التعليمية لهذا المجال

- إتاحة فرصة تعليمية عالية الجودة في مجال الروبوتات المتقدمة والذكية.

- تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والمهارات العملية ذات الصلة ليصبحوا متخصصين في مجال الروبوتات الذكية.

- تعزيز استخدام تخصصات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

- تمكين المشاركين من اكتساب الخبرة في التعرف على الإيماءات بالحاسب والتعلم الآلي والتقاط الحركة وتحليلها بالحاسب والتفاعل بين الإنسان والحاسب، وغيرها.

ثالثا: التكنولوجيا المالية

شهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) توسعًا سريعًا في السنوات الأخيرة مما يؤثر باستمرار على نماذج وعمليات الأعمال القائمة. وتبحث الشركات في جميع أنحاء العالم عن طرق للتكيف مع هذه التغييرات والاستفادة القصوى من الفرص والابتكارات في هذا المجال. وعليه يتزايد الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية زيادة هائلة، مما جعل صناعة التكنولوجيا المالية، ولا سيما الشركات الناشئة، تواجه تحديات تكنولوجية وقانونية وتنظيمية.

وتعمل التقنيات الناشئة الجديدة مثل (blockchain) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة على تعديل مشهد السوق المالية بعمق، كما تخلق فرصا هائلة للشركات الحالية.

الأهداف التعليمية للبرنامج

- تحديد الاتجاهات والفرص التي تشكل النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية.

- استكشاف كيف يمكن أن تؤثر الاتجاهات في ابتكارات التكنولوجيا المالية على مستقبل الصناعات المختلفة على المدى القصير والطويل.

- تطبيق أدوات علم البيانات الحديثة، والتحسين، والتعلم الآلي لحل مشاكل التكنولوجيا المالية في الواقع.

- تطوير نماذج أعمال تتكيف مع التغيرات التكنولوجية التي تشهدها بيئات صناعة التكنولوجيا المالية.

شروط التقديم

مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية تقدمها مصر لشبابها من خريجي إحدى الكليات التالية:

- كليات الهندسة أقسام حاسبات أو الكترونيات أو اتصالات أو طبية أو عمارة.

- كليات حاسبات ومعلومات.

- كليات علوم تخصص حاسب آلي أو تخصص إحصاء.

- كليات الاقتصاد.

- كليات إدارة الأعمال.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات التخطيط العمراني.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالمبادرة استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول والتي تتلخص فيما يلي:

- مصري الجنسية.

- خريج إحدى الكليات المذكورة سابقا.

- لم يمض على تخرجه أكثر من 5 سنوات.

- حاصل على تقدير عام جيد جدا على الأقل، أو مجموع نقاط تراكمي 3.0 فأكثر وبالنسبة لخريجي الجامعة الألمانية مجموع نقاط تراكمي أقل من 2.0.

- للذكور: إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيل التجنيد لمدة تنتهي بعد تاريخ نهاية المنحة.

- التفرغ لمدة عام كامل للالتحاق بالمبادرة.

- على المتقدم تحميل المستندات والأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي (الوجهين) سارية المفعول.

2- أصل شهادة التخرج باللغة الإنجليزية.

3- أصل شهادة بالمواد والتقديرات باللغة الإنجليزية Transcript.

4- مقياس التقديرات باللغة الإنجليزية (ما لم يكن مذكورا بشهادة تقديرات المواد الدراسية).

5- شهادة من الكلية باللغة الانجليزية تفيد أن دراسة الطالب كانت باللغة الإنجليزية.

6- في حالة المتقدمين حديثي التخرج (دفعة سنة التقديم)، يقوم المتقدم برفع الاتي:

- بيان حالة باللغة الإنجليزية,يفيد بأن الطالب تخرج من الكلية ويوضح تقديره العام.

- بيان درجات باللغة الإنجليزية مطبوع من موقع الكلية الخاص بالطالب ومختوم من الكلية يوضح المواد التي تم دراستها وتقديراتها.

- على المتقدم تسليم أصول شهادة التخرج وبيان الدرجات خلال امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.

معايير القبول

- استيفاء جميع شروط التقديم.

- اجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- استيفاء شروط القبول بالجامعة الدولية التي سيتم التحاق الطالب بها.