كيف استردت الكهرباء 3 مليارات جنيه خلال عام 2021؟

11:30 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
كيف استردت الكهرباء 3 مليارات جنيه خلال عام 2021؟

محمد شاكر وزير الكهرباء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد صلاح:

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي خلال العام الماضي 2021، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية للعاملين في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق مع شرطة الكهرباء لضبط المخالفين والمتلاعبين في العدادات والاستهلاكات.

ويرصد "مصراوي" من خلال هذا التقرير الآليات التي وضعتها الوزارة لاسترداد قيمة سرقات التيار الكهربائي.

1- تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقي التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء.

2- تكثيف الحملات التفتيشية خاصة على المناطق التي يوجد بها نسب فقد مرتفعة.

3- الاعتماد على استخدام القارئ الضوئي الخاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع.

4- يهدف القارئ الضوئي إلى تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع على مدار الشهر بالكامل.

5- التوسع في منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين.

6- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

أما عن طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي حفاظًا على المال العام وهي كالتالي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

- إرسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال هذا الرابط:اضغط هنا

وزارة الكهرباء استردادات الكهرباء حملات الضبطية القضائية شرطة الكهرباء

الخبر التالى:

"لا تصدقوا الكذابين".. إبراهيم عيسى ينفي مرضه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بعد دفنه.. عائلة ريان ومنقذوه يروون لمصراوي كواليس انتشاله من البئر​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا