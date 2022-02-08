كيف استردت الكهرباء 3 مليارات جنيه خلال عام 2021؟

كتب- محمد صلاح:

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي خلال العام الماضي 2021، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية للعاملين في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق مع شرطة الكهرباء لضبط المخالفين والمتلاعبين في العدادات والاستهلاكات.

ويرصد "مصراوي" من خلال هذا التقرير الآليات التي وضعتها الوزارة لاسترداد قيمة سرقات التيار الكهربائي.

1- تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقي التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء.

2- تكثيف الحملات التفتيشية خاصة على المناطق التي يوجد بها نسب فقد مرتفعة.

3- الاعتماد على استخدام القارئ الضوئي الخاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع.

4- يهدف القارئ الضوئي إلى تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع على مدار الشهر بالكامل.

5- التوسع في منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين.

6- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

أما عن طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي حفاظًا على المال العام وهي كالتالي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

- إرسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال هذا الرابط:اضغط هنا