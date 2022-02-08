أول تعليق من حسام حداد بعد تصريح "الأهلي لا يلعب باسم مصر"

04:03 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
أول تعليق من حسام حداد بعد تصريح "الأهلي لا يلعب باسم مصر"

الإعلامي حسام حداد

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كتب- محمد سامي:

علق المذيع حسام الحداد، على حالة الجدل المثار بعد تصريحه خلال حلقة برنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الثلاثاء، بأن الأهلي لا يلعب باسم مصر.

وقال حداد، في بيان عبر صفحته: قرأت وأقرأ ما يُكتب، أحترم الآراء البناءة وأصغي لها، لكن وجب التوضيح.

وأضاف: أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه واحترم رموزه ونجومه، لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك.

وتابع حداد: أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم.

وواصل: غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجياً بشكل عام، ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد.

واختتم حسام حداد: دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأسا جديدا وميدالية جديدة لمصر كلها.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام قررت وقف حسام حداد عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية تصريحاته.​

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