وزير الأوقاف: أداء صلاة الجماعة بعد تناول البصل والثوم جائز بشرط

01:07 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
وزير الأوقاف: أداء صلاة الجماعة بعد تناول البصل والثوم جائز بشرط

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أداء صلاة الجماعة بعد تناول البصل والثوم، جائز شرعا بشرط تنظيف وتطييب الفم، ولا تخرج منه رائحة كريهة تؤذي المصلين، مشيرا إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم:"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الأصل عدم إيذاء المصلين، فمن يذهب إلى المسجد بملابس غير نظيفة تؤثر على ثياب المصلين أو جوارب ذات رائحة كريهة تؤذي المصلين، مثل الذي يأكل البصل ويذهب للصلاة دون أن يطيب وينظف فمه.

وأشار، بحسب تصريحات له، إلى أنه لا ينبغي على المسلم أن تصدر منه أي رائحة كريهة تؤذي المصلين أو الناس عموما، ولذلك عليه أن يأكل أى شىء يضيع رائحة الثوم أو البصل ومن ثم يذهب لصلاة الجماعة.

محمد مختار جمعة صلاة الجماعة البصل الثوم

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