بعد زيادة البنزين.. رئيس النقل العام بالقاهرة يكشف أسعار التذاكر

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، على عدم رفع أجرة المواصلات على خطوط الهيئة بعد رفع أسعار البنزين صباح اليوم.

وقال علي، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن أسعار أجرة المواصلات كما هي دون زيادة.

كانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتي 7.25 جنيه للتر البنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.