البيض الأبيض والأحمر.. هل تختلف فائدة كل منهما ولماذا يتغير سعرهما؟

كتب- محمد سامي:

يعتبر البيض من أهم الأغذية التي يعتمد عليها المواطنون؛ نظرًا لاحتوائه على البروتين، وبالتالي يعطي نفس الفوائد الغذائية التي يحصل عليها الإنسان من اللحوم والأسماك، بالإضافة إلى دخوله في تجهيز عدد كبير من الأطعمة؛ لكن تنتشر أوقاويل حول ألوان البيض وأنواعه واختلاف الفائدة بين نوع وآخر؛ خصوصًا الأبيض والأحمر، حيث يشاع أن الأحمر أكثر فائد من الأبيض.

قالت الدكتورة نسرين محمد، أستاذ الدواجن بمعهد الدواجن بمركز البحوث الزراعية، إن الاختلاف بين ألوان بيض الدواجن يرجع إلى لون الدجاجة؛ فصاحبة الريش البني تنتج بيضة حمراء، وصاحبة الريش الأبيض تنتج بيضة ذات لون أبيض.

وأضافت نسرين: لكن ليس هناك أي خلاف في القيمة الغذائة؛ فكلاهما يمنح نفس الفوائد بمقدار متعادل؛ فمن الممكن أن تكون البيضة البيضاء أكثر قيمة غذائية من الحمراء، والعكس؛ وهذا يرجع إلى نوع الغذاء التي تربت عليه الدجاجة، والقيمة الغذائية في العلف، بمعنى أن جميع أنواع البيض متساوية في القيمة الغذائية، ويحتوي النوعان الأبيض والأحمر على نسبة متساوية من السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن والبروتينات والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، إلا أنه في بعض الحالات يكون هناك اختلاف في نسبة التغذية، وذلك بسبب السماح للدجاج بالسير في أشعة الشمس.

وتابعت أستاذ الدواجن: أما عن كبر حجم البيضة، فيرجع إلى حجم الدجاجة؛ فكلما زاد حجمها زاد حجم البيضة التي يتم إنتاجها، وسعرها أعلى نظرًا لكبر حجمها، وبالتالي تستهلك طعامًا أكثر، ولهذا يكون سعر البيض البُني أغلى من الأبيض.

كانت أسعار البيض حققت ارتفاعًا، أمس السبت، حسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية، عقب استقرار استمر لمدة أيام.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية ما بين 51 و51.5 جنيه، ليباع في الأسواق بـ53 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 53 جنيهًا في البورصات ليباع بـ55 جنيهًا، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 57 إلى 59 جنيهًا.

يُذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب خلال شهرَي يناير الماضي وفبراير الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.