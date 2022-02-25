الطقس غدا السبت: استقرار على كافة الأنحاء.. وظاهرة وحيدة مؤثرة

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ذلك الاستقرار يأتي بعد أن عشنا طقسًا شتويًا بامتياز حيث شهدت معظم محافظات ومدن السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري سقوط أمطار متفاوتة الشدة امتدت خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى.

بالإضافة إلى نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، زاد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء غدًا، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد مائل للدفء على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة غدًا 19 درجة مئوية والسواحل الشمالية 19 درجة مئوية وشمال الصعيد 19 درجة أما جنوب الصعيد 22 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي تكوّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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