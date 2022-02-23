أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

نائب محافظ الجيزة: تسكين 84 أسرة من مواطني عشش السودان

09:11 م الأربعاء 23 فبراير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب يوسف عفيفي:

عقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الأربعاء، اجتماعا موسعاً لبحث كافة سبل التيسير أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووضع آليات تساهم في إحداث التنمية لتلك المشروعات لضمان استمرارها ونجاحها.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك استكمالا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفي إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القائمين عليها وتسهيل بيئة العمل لهم.

وأكدت هند، خلال اللقاء على الأهتمام الذي توليه المحافظة بتلك المشروعات لما تمثله من أهمية في توفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع، مناقشة سبل تذليل العقبات وبحث المعوقات التى تواجه تطبيق وتفعيل القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث تم مناقشة المشكلات التي تواجه إدارات رخص المحال والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن، وأكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن دون المساس بحق الدولة.

وعقدت نائب المحافظ اجتماعا لوضع اللمسات النهائية لإجراءات تسكين المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السودان والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية، وأوضحت هند، أن المرحلة الأخيرة للمشروع ستشهد تسكين 84 أسرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

نائب محافظ الجيزة عشش السودان هند عبدالحليم الجيزة تسكين الاسر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس السيئ |الأرصاد تكشف المحافظات الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا