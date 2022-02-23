نائب محافظ الجيزة: تسكين 84 أسرة من مواطني عشش السودان

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الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف المحافظات الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار

كتب يوسف عفيفي:

عقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الأربعاء، اجتماعا موسعاً لبحث كافة سبل التيسير أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووضع آليات تساهم في إحداث التنمية لتلك المشروعات لضمان استمرارها ونجاحها.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك استكمالا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفي إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القائمين عليها وتسهيل بيئة العمل لهم.

وأكدت هند، خلال اللقاء على الأهتمام الذي توليه المحافظة بتلك المشروعات لما تمثله من أهمية في توفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع، مناقشة سبل تذليل العقبات وبحث المعوقات التى تواجه تطبيق وتفعيل القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث تم مناقشة المشكلات التي تواجه إدارات رخص المحال والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن، وأكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن دون المساس بحق الدولة.

وعقدت نائب المحافظ اجتماعا لوضع اللمسات النهائية لإجراءات تسكين المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السودان والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية، وأوضحت هند، أن المرحلة الأخيرة للمشروع ستشهد تسكين 84 أسرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

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