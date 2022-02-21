خاص| بعد تحذير أمريكي.. مصر تقرر سحب نوع من ألبان الأطفال من السوق



كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة قررت سحب منتج بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج إحدى الشركات الأمريكية باسم "EleCare"، بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا والكرونوباكتر.

وأضاف "منصور" لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه تلقى إخطارًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بشأن إنذارها لسحب أصناف من منتجات الأطفال، ومن المقرر إرسال خطاب رسمي للشركات والمخازن اليوم لوقف بيعه وسحبه من المخازن والأسواق، وكذلك تحليلها.

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، نصحت قبل أيام، الآباء بتجنب استخدام تركيبات الرضع المجففة Similac أو Alimentum أو EleCare إذا كان أول رقمين من الكود من 22 إلى 37؛ ويحتوي الكود الموجود على حاوية التصدير على K8 أو SH أو Z2 ؛ وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 1 أبريل 2022 أو بعد ذلك.

وتسببت هذه التشغيلات في 3 حالات عدوى من بكتيريا كرونوباكتر، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة تهدد الحياة أو التهاب الأغشية التي تحمي الدماغ والعمود الفقري. أما الإصابة الرابعة فكانت من السالمونيلا وهي مجموعة بكتيريا يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي والحمى.

وعاد رئيس هيئة سلامة الغذاء للتوضيح أن "لبن الأطفال المجفف من نوع Similac غير مشمول بقرار السحب، لأن الموجود في مصر ليس نوعا أمريكيا بل مستوردا من أوروبا، أما نوع alimentum فهو غير مسجل في هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي فإن قرار السحب سيقتصر على لبن الأطفال من نوع EleCare".

واتخذت عدة دول أجنبية وعربية بينها السعودية والأردن، قرارًا بمنع دخول المنتجات المشتبه تلوثها للبلاد وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية من تلك الأنواع.

وقالت شركة أبوت نيوتريشن في بيان: "أثناء الاختبار في منشأتنا في ميتشيغان، وجدنا دليلاً على وجود بكتيريا كرونوباكتر في المصنع في مناطق التلامس غير المرتبطة بالمنتج. ولم نعثر على أي دليل على وجود بكتيريا السالمونيلا"، وأضافت: "الأهم من ذلك، لم يتم اختبار أي منتج موزع إيجابي لوجود أي من هذه البكتيريا ، ونحن مستمرون في الاختبار."

والثلاثة أنواع لألبان الأطفال المجففة التي تنتجها شركة "Abbott" في الولايات المتحدة الأمريكية، هي Alimentum، و EleCare، و Similac.