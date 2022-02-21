​طرح شقق جديدة عقب 4 أشهر.. الإسكان: يتضمن المتقدمين الحاليين في هذه المشروعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن عملية التقديم لحجز وحدات متوسطي الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) عبر الموقع الإلكتروني مستمرة حتى يوم 8 مارس المقبل.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة، لكن الفارق الأساسي في عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان يكمن في أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب الحجز، والذي يبدأ يوم 15 مارس المقبل.

وأكدت في تصريحات تليفزيونية، أن المتقدمين فى الإعلان الحالي ولم يحصلوا على وحدات سيتم توفير لهم وحدات أخرى في الطرح الجديد، ومن المتوقع أي يكون خلال 4 شهور.

وتابعت: " الطرح الحالي يوجد به 7080 وحدة موزعين على 15 مدينة جديدة، والتي يوجد عليها إقبال كبير من المواطنين.

وأوضحت أنه يوجد إقبال كبير على الحجز في المرحلة الحالية، حيث شهد اليوم الأول لبدء الحجز سداد جدية الحجز لـ2650 متقدم.

وأشارت إلى أن الطرح الجديد ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري وذلك في ضوء مباردته للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

ويتم الحجز على فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحاً يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

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