وزير النقل يبحث مع السفير الإسباني تحديث 23 قطارًا للخط الأول من المترو

كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، والتطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الاسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصٍ استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد.

ثم استعرض الجانبان خطة توريد عدد 7 قطارات تالجو التي سيتم توريدها من الشركة لهيئة السكك الحديدية والتي من المخطط أن يصل أول قطار منها خلال الفترة القادمة.

وطالب الوزير، بتوريد كافة القطارات خلال العام الحالي لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لاستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة وأن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر والتي مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.

ثم تطرقت المباحثات إلى عدد من المشروعات المشتركة والتي سيتم تمويلها من الجانب الإسباني في مجالي السكك الحديدية والمترو مثل مشروعي تطوير خطي السكك الحديدية ( قليوب /منوف/طنطا )، و(قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق) واللذين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تاليس الاسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخطين وكذلك مشروع تطوير خط السكك الحديدية (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق) والذي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الستوم الاسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخط كما تم التطرق الى اهتمام وعرض تالجو للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.

بعدها تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بقيام تحالف "ياباني/إسباني" لتحديث 23 قطارًا للخط الأول من مترو الأنفاق وإعادة تأهيل قطارات الخط الثاني للمترو وحيث تم توقيع عقد المشروع الأول ومذكرة تفاهم المشروع الثاني في نوفمبر 2021 على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بهذه المشروعات لكي يتم البدء في تنفيذها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كافة عناصر مرفقي السكك الحديدية والمترو لتسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم.