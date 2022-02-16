رئيس النواب ينعي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

11:52 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
رئيس النواب ينعي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

المستشار سعيد مرعي

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كتب- مصراوي:

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذي توفي - صباح اليوم - بعد صراع مع المرض.

وقال المستشار جبالي، في نص برقية التعزية، "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق".

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن مصر فقدت شخصية قضائية كبيرة، ونموذجًا يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية : "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وللقضاء المصري، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون"

سعيد مرعي وفاة سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق حنفي جبالي

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