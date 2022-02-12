"الوزراء" ينشر تقريرا بشأن سوق الدواء المصري

12:08 م السبت 12 فبراير 2022
"الوزراء" ينشر تقريرا بشأن سوق الدواء المصري

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب- مصراوي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافيك بتوقعات جديدة صادرة عن وكالة فيتش سولوشنز عن سوق الدواء المصري.

وتوقع الإنفوجرافيك أن تشهد مبيعات الأدوية في مصر زيادة بنحو 6.6% في 2022، تصل إلى 8.6% في 2026 ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية في 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، و١١٢.٦ مليار جنيه مصري في ٢٠٢٦.

وافتتحت مصر في أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًّا تغطي 150 دواءً مختلفًا.

ويُتوقع زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية بنسبة 4.7% في ٢٠٢٢، و5% في 2023، و5.8% في 2026، وكذلك زيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

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سوق الدواء المصري المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وكالة فيتش سولوشنز مبيعات الأدوية

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