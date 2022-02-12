إمساكية رمضان 2022.. يبدأ 2 أبريل وصيام أول يوم يتجاوز 14 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

ووفقا للمواعيد المعلنة من هيئة المساحة، يبدأ شهر رمضان يوم 2 أبريل القادم وتصل مدة الصوم في اليوم الأول لـ 14 ساعة و19 دقيقة.

وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 فلكيا، حيث يتبقى ما يقرب من 48 يوميا على شهر رمضان الكريم.