إمساكية رمضان 2022.. يبدأ 2 أبريل وصيام أول يوم يتجاوز 14 ساعة

11:29 ص السبت 12 فبراير 2022
إمساكية رمضان 2022.. يبدأ 2 أبريل وصيام أول يوم يتجاوز 14 ساعة

شهر رمضان

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

ووفقا للمواعيد المعلنة من هيئة المساحة، يبدأ شهر رمضان يوم 2 أبريل القادم وتصل مدة الصوم في اليوم الأول لـ 14 ساعة و19 دقيقة.

وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 فلكيا، حيث يتبقى ما يقرب من 48 يوميا على شهر رمضان الكريم.

امساكية1443

إمساكية رمضان الهيئة العامة المصرية للمساحة غرة شهر رمضان

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