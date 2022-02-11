السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات خط "الفيوم/الواسطى"

(مصراوي):

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة لتشغيل قطارات السكة الحديد بالوجه القبلي، تلبية لجمهور الركاب ووفق للمقترحات الخاصة بمواعيد التشغيل داخل قطارات السكة الحديد على جميع خطوط الوجه القبلي والبحري.

وقال بيان للهيئة، إن التعليمات الجديدة شملت تعديل مواعيد قطارات بالوجه القبلي، كما تضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خط الواسطى/ الفيوم، تلبية لرغبات جمهور الركاب، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11/2/2022.

وجاءت المواعيد الجديدة التي أقرتها هيئة السكة الحديد على النحو التالي:

- يتم تعديل ميعاد قطار 1104 ركاب "الواسطى / الفيوم" حيث يقوم الساعة 6:50 من محطة الواسطى ليصل محطة الفيوم الساعة 8:05 طبقًا للجدول المرفق.

- يتم تعديل ميعاد القطار 145 ركاب "الفيوم / الواسطى" حيث يقوم الساعة 20:10 من محطة الفيوم ليصل إلى محطة الواسطى الساعة 21:35 طبقًا للجدول المرفق.