حدث في 8 ساعات| تحذير من الأرصاد وطرق التظلم على نتيجة الابتدائية والإعدادية

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها مشاركة الرئيس السيسي في قمة "محيط واحد" في فرنسا، وتحذير من الأرصاد بشأن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، والصحة توضح لماذا يجب التطعيم بلقاح كورونا بعد مرور شهر من التعافي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: