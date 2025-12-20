أشادت لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة" بأداء المتسابق أحمد محمد محمد من ذوي الهمم خلال الحلقة الثانية عشرة، مشيدة بموهبته وإحساسه العالي أثناء التلاوة.

وقالت لجنة التحكيم إنها تحيي والد المتسابق على جهوده ودعمه المستمر، مشيرة إلى أن أحمد محمد قارئ دولي ومتميز، وأداؤه خالي من الأخطاء، مؤكدة أنه قارئ جيد صوتًا وأداءً ويستحق التقدير.

وشهدت اختبارات البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المتقدمين 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار أفضل 32 موهبة بعد مراحل تصفية دقيقة خضعت لإشراف لجنة علمية متخصصة برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

تضم لجنة التحكيم مجموعة من أبرز القامات الدينية والصوتية في مصر والعالم الإسلامي.