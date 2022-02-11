انتهاء مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية

(أ ش أ):

أعلن السفير نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا، نجاح جهود السفارة والمكتب التجاري التابع لها اليوم الجمعة، في تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السفارة تتابع الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة في الموانيء والتي كانت في انتظار دخول الأراضي الروسية.