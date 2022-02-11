لمدة 10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الجيزة اليوم

10:50 ص الجمعة 11 فبراير 2022
لمدة 10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الجيزة اليوم

قطع مياه

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كتب – أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام-الشباب-الضباط) اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 11/2/2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح السبت 12/2/2022.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن سبب انقطاع المياة، حدوث تسريب بخط المياه قطر 1000 مم بطريق الفيوم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن المناطق المذكورة لإصلاح التسريب، مع تكثيف الأعمال لإنهاء الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وطالبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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