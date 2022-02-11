​بداية من العمدة.. ما دور لجان المنع في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

01:38 ص الجمعة 11 فبراير 2022
​بداية من العمدة.. ما دور لجان المنع في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أرشيفية

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لجان المنع إزالة التعديات الأراضي الزراعية

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