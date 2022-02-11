​بداية من العمدة.. ما دور لجان المنع في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب - محمد سامي:

كشف المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، دور لجان المنع التي تم تشكيلها الآن في 7 محافظات، وجار استكمال باقي المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال عامر، في تصريحات لمصراوي، إن وزارة الزراعة تهدف الآن بالوصول إلى "زيرو تعديات" من جانب لجان المنع، وذلك بالتحفظ وضبط العدة والمعدات، خلال شهر من الآن وذلك بعد الانتهاء من تشكيلها.

وأضاف أنه سيتم تفعيل هذه اللجان واستكمالها، حتى يكون لدينا "زيرو تعد على الأراضي الزراعية"، محذرا بأن من يقصر أو لم ينفذ هذه التوجيهات بصفة مستمرة من قبل الإدارة المركزية سيتم إحالته للتحقيق، قائلا: بقول لكل محافظ أن "قايدله اللمبة الحمرا" لأي مسؤول مقصر عنده".

وأوضح أن لجان المنع تتشكل على مستوى القاعدة بداية من (العمدة، والمهندس الزراعي رئيس الوحدة أو مدير الجمعية، ثم رئيس الوحدة المحلية، وعلى مستوى المركز، تتشكل من مدير الإدارة الزارعية، ومأمور المركز، ورئيس مجلس المدينة، وعلى مستوى المحافظة، تتشكل من السكرتير العام، ومدير المديرية، ومدير حماية الأراضي الزراعية).

وأشار عامر، إلى أن دور لجنة المنع على مستوى القاعدة، يتمثل في ضبط العدة والمتعد والمعدات، وعرضه على المركز والنباية، والمستوى الأعلى ينسق معها، على أن ترفع للسكرتير العام كي يعرض على المحافظ، وبدوره يجمع المحافظ كافة البيانات من جميع الجهات المسؤولة ومن ثم رفعها إلى اللجنة المركزية التي عرضت على رئيس مجلس الوزراء، وبذلك يكون هناك أمرين هما:

- المنع وتدقيق البيانات حتى يتم العرض على رئيس القيادة السياسية أو رئيس مجلس الوزراء.

- امتلاك بيان مدقق بالحقيقة من كافة الجهات المختصة بهذا الملف، وبذلك يكون هناك مشاركة لكل الجهات المختصة من الزراعة والأمن والوحدة المحلية.

ونوه عامر، بأن ذلك جاء عقب تكليفات القيادة السياسية للتصدي للتعد على رقعة الأراضي الزراعية، والتفكير خارج الصندوق، بهدف الوصول للتعد "زيرو" ثم استرداد جزء من المساحة التي تم استقطاعها، من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية.