وظائف جديدة.. مياه الجيزة تعلن مواعيد ومكان الاختبارات

06:19 م الخميس 10 فبراير 2022
وظائف جديدة.. مياه الجيزة تعلن مواعيد ومكان الاختبارات

مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مواعيد ومكان اختبارات وظائف أخصائي أمن وحارس أمن.

واستعرضت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مواعيد ومكان الاختبارات على النحو التالي:

المكان
المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببولاق الدكرور - الجيزة شارع المشتل بمدينة عامر- بجوار محطة ناهيا -أمام إسكان هيئة تدريس جامعة القاهرة.

المواعيد
وظيفة أخصائي: أمن يوم السبت 12 / 2 /2022.

وظيفة حارس أمن: أيام الأحد والاثنين 14،13/ 2 /2022.

ودعت الشركة، الراغبين في التقديم، ضرورة (الحضور بالكمامة - بطاقة الرقم القومي - قلم جاف أزرق للاختبار - الالتزام التام بالموعد المحدد وعدم التجمع خارج سور المدرسة).

لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة عن طريق الرابط:http://www.gcww.com.eg

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