تبدأ من 5200 جنيه.. مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة "رجب"

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أسعار تذاكر طيران الشركة لموسم عمرة (شهر رجب).

وبحسب بيان، اليوم الخميس، تبدأ أسعار العمرة من 5200 جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير (القاهرة / جدة / القاهرة)، و5500 جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير (القاهرة / جدة - والعودة من المدينة المنورة / القاهرة)، و7300 جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير (القاهرة/ المدينة المنورة - والعودة جدة / القاهرة) .

وقال عمرو أبوالعينين، إن ذلك في إطار استعدادات الشركة الوطنية للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة لهذا العام، ومن خلال توجيهات وزارة الطيران المدني تم مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين، وتقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة، وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

وأضاف أبوالعينين أنه تقرر أيضا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا، إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر، بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصر للطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل، والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحي.