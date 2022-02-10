انطلاق فعاليات معرض الفنون والحرف التراثية في متحف الطفل.. اليوم

04:00 ص الخميس 10 فبراير 2022
انطلاق فعاليات معرض الفنون والحرف التراثية في متحف الطفل.. اليوم

متحف الطفل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، اليوم الخميس، معرض الفنون والحرف التراثية، الذي ينظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) التابع للجمعية، والذي يستهدف إلقاء الضوء على الموروث التراثى المصري وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وكذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

وقال الدكتور نبيل حلمى، إن المعرض يأتي انطلاقًا من دور جمعية مصر الجديدة الرائد في دعم الأنشطة الثقافية والتراثية المختلفة والعمل كشريك رئيس مع كافة الجهات الرسمية والمبادرات الهادفة لدعم التراث المصرى والحفاظ عليه من الاندثار.

وأضاف، أن المعرض ينظمه متحف الطفل، لمدة ٤ أيام، بالتعاون مع وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية والمركز القومي لثقافة الطفل، جمعية النور والأمل، المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين وجامعة الزقازيق (كلية التربية للطفولة المبكرة).

متحف الطفل معرض الفنون والحرف التراثية نبيل حلمي مصر الجديدة

الخبر التالى:

15 ألف فتوى.. حصاد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا