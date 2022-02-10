تظهر اليوم.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

03:00 ص الخميس 10 فبراير 2022
تظهر اليوم.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الترم الأول الشهادة الإعدادية اليوم الخميس.

وأضاف "عطية"، إن الحصول على النتيجة يكون عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٠٦١ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٢٠٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٣٣٣٠١.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٧٤%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧.٢%.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية البوابة الإلكترونية

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