البحوث الفلكية: زلزال شرق بني سويف- بيان

11:35 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
البحوث الفلكية: زلزال شرق بني سويف- بيان

مقياس ريختر

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كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف.

وبحسب بيان اليوم، جاءت الهزة في تمام الساعة 11.01 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، والعمق 6 كم.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

مقياس ريختر بني سويف البحوث الفلكية هزة أرضية

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