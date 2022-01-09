صاحبة المنصب القضائي الأعلى.. قومي حقوق الإنسان ينعى المستشارة تهاني الجبالي

كتب- محمد نصار:

نعت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، ببالغ من الحزن والأسى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والتي وافتها المنية صباح اليوم بعد رحلة عطاء في العمل القضائي والسياسي خدمت خلالها الفقيدة الوطن بكل أمانة واخلاص، كأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ونضالها المخلص والمتميز دفاعا عن قضايا المرأة وكذلك مواقفها الوطنية في محارية الإرهاب.

وتقدم السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وتلاميذها وأصدقائها.

وتعد الراحلة المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

وتخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري

تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912.

وفي يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية.