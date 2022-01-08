​مسؤول سعودي يكشف حقيقة عودة المملكة إلى الإغلاق وإلغاء العمرة بسبب أوميكرون

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن عودة المملكة إلى الإغلاق الكامل وإلغاء العمرة من جديد، نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

وقال القرشي في تصريح خاص لمصراوي، إن الحديث عن عودة المملكة العربية السعودية إلى الإغلاق الكامل وإلغاء رحلات العمرة، "غير صحيح على الإطلاق" قائلا:" مفيش حاجة بالشكل ده أبدا ما في إلغاء وكل دي إشاعات وتقولات.

وأشار إلى أن تخوف البعض من ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في المملكة، "أمر عادي"، لأن متحور "أوميكرون" ليس خطيرا أبدًا، ونتابع الوضع لحظة بلحظة".

ووجه مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، رسالة إلى الجميع خصوصاً الراغبين في العمرة قائلا:"أهلا وسهلا بكم في أي وقت، مع أخذ الحيطة والحذر وتطبيق الاحترازات الصحية".

وأكد القرشي، إلى أن العودة للتباعد الاجتماعي من جديد في المملكة لن يؤثر على رحلات العمرة، كون هذا التباعد، يهدف إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

جدير بالذكر، أن أعداد المصابين في السعودية وفقا لبيان وزارة الصحة السعودية، تزيد يوما تلو الآخر، وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، بأن المملكة "ممكن ترجع زي الأول".

وترددت أقاويل، بأن تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المذكور أعلاه، يقصد به هو منع التجوال وفرض حظر شامل للأنشطة داخل السعودية، ومن الوارد احتمالية الإغلاق وإلغاء العمرة في السعودية بسبب متحور أوميكرون.

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