كيف تحصل على مياه الشرب بعد قطعها في 8 مناطق بالجيزة؟

06:54 م الخميس 06 يناير 2022
كيف تحصل على مياه الشرب بعد قطعها في 8 مناطق بالجيزة؟

قطع مياه الشرب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مناطق: (كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفر نصار) لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 12 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت 8/1/2022.

وقالت محافظة الجيزة، إن إن الشركة، أرجعت سبب انقطاع المياه، إلى أعمال تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بالمحافظة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وأوضحت المحافظة في بيان، أن الشركة، ستوفر سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

اقرأ أيضًا:

مياه الجيزة: قطع المياه عن 6 مناطق لمدة 8 ساعات في هذا التوقيت

مياه الشرب حدائق الأهرام القديمة المشروع القومي لمترو الأنفاق محافظة الجيزة كفر غطاطي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا