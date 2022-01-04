اللجنة العلمية لـ"كورونا": "أوميكرون" يحاوطنا من كل مكان ويؤثر على الجهاز التنفسي

11:11 م الثلاثاء 04 يناير 2022
اللجنة العلمية لـ"كورونا": "أوميكرون" يحاوطنا من كل مكان ويؤثر على الجهاز التنفسي

الدكتور محمد النادي استاذ أمراض الصدر وعضو اللجنة

أ ش أ

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة الدكتور محمد النادي، إن "فلورونا" ليس له أي أعراض مختلفة عن كورونا وليس تزاوجا، ولكنه خليط بين كورونا والأنفلونزا.

وأضاف النادي - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان - أن متحور "أوميكرون" يحاوطنا من كل مكان وهي السلالة الحالية للإصابات، وليس هناك إصابات بمتحور دلتا والذي اعتبره أعنف من أوميكرون.

وأوضح أن الإصابة بمتحور "أوميكرون" تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي وليس لها تأثير خطير على الرئة، فالأعراض أصبحت مختلطة وأعراض أوميكرون قد تتشابه مع البرد والأنفلونزا.

وأكد أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، إضافة إلى الأدوية المضادة للالتهابات، مؤكدا أن البروتوكول المصري في الحقيقة له نتائج جيدة تتحدث على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الموجة الرابعة في طريقها للانتهاء، مؤكدا أن نتائج وأعداد الإصابات والوفيات تتراجع يوما بعد يوم، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن انتهاء الموجة الرابعة.

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الدكتور محمد النادي أوميكرون الجهاز التنفسي وزارة الصحة فيروس كورونا

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