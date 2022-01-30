س وج.. كل ما تريد معرفته عن مشكلات العداد "أبو كارت" وحلها

كتب- محمد صلاح:

يجيب "مصراوي" في السطور التالية عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالعدادات مسبقة الدفع التي باتت تمثل أهمية كبيرة في ظل اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاعتماد عليها وتعميمها في كل المناطق كبديل عن العدادات الميكانيكية والإلكترونية.

س: أنا سبت الشقة أسبوع ولما رجعت وشغلت الكهرباء لقيت العداد فصل ٣ مرات، وبيرجع بعدها بـ٥ دقائق، بعد كده في المرة الرابعة فصل ومش بيشتغل تاني.. إيه السبب؟ وأعمل إيه؟

ج: السبب هو أن زيادة الأحمال عن التيار المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار .

- أول إنذار فصل الكهرباء 10 دقائق.

- يُلزم العميل بتخفيض أحماله لاستمرار التيار.

- ثاني إنذار فصل نصف ساعة.

- ثالث إنذار فصل تام، ولا بد من تشغيله عن طريق فني من الشركة.

وهنا يتطلب الأمر تغيير العداد (بعداد أقصى قدرة، عداد ثلاثي الأوجه) وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة.. وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

س: أنا كارت العداد عندي مش عايز يشحن، وجربت أكتر من ماكينة فوري، إيه السبب؟ وأعمل إيه؟

ج: هناك أكثر من سبب:

- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد. (التأكد عن طريق المشترك).

- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت (عن طريق شركة الكهرباء).

- الكارت تالف (كارت بدل تالف عن طريق شركة الكهرباء).

س: عندي عداد في محل، والمحل مقفول باستمرار، ومفيش استهلاك، ليه الرصيد اللي موجود بينقص؟

ج: في حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي في ما يعرف بالمقروء بصفر، وقيمته 9 جنيهات شهريًّا في حالة عدم الاستهلاك.

س: كارت العداد ضاع مني، وللعلم الكارت ضاع وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد؟ إيه الحل؟

ج: كارت بدل تالف عن طريق شركة الكهرباء، بتقوم بدفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة، ويتم استخراج كارت جديد وتفعيله وتستلمه في دقائق معدودة، علمًا بأن كل عملية شحن بتسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها وفي حال ضياع الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد، يتم استخراج كارت، وعند برمجته يتم تسجيل كل البيانات، وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عملية لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورًا.

س: النهاردة 3 في الشهر وأنا لسه على الشريحة الخامسة، ولم ترجع على الشريحة الأولى.. إيه السبب؟ وأعمل إيه؟

ج: تاريخ العداد ليس منضبطًا ويلزم تعديله.

س: محتاج إيصالات كهربا للمحل علشان أقدمها في مصلحة الضرائب، إيه العمل، وعداد المحل اتغير بكارت؟

ج: يجب مع كل شحنة استلام إيصال حراري، وفي حال الاحتياج إلى إيصال تفصيلي متاح بأية شركة كهرباء، ولو المصلحة محتاجة بيانات العداد وتاريخ التركيب يتم استخراج شهادة بيانات أيضًا من شركة الكهرباء التابع لها المواطن .

س: العداد فصل والتيار الكهربي كمان فصل؟ والساعة دلوقتي 6 مساءً، شركة الكهرباء قافلة؟ أعمل إيه؟

ج: أولاً: مفيش حاجة اسمها شركة الكهرباء قافلة! والموظفون يعملون ورديات داخل مقرات الشركات تستمر 24 ساعة يوميًّا لإصلاح أي عطل أو خلل طارئ في الكهرباء، حيث يقوم صاحب المشكلة بالإبلاغ عن العطل مباشرة للمسؤولين بالوردية بالفرع أو الاتصال بـ121، وسيتم التحويل مباشرة إلى الوردية، وتكليف فني متخصص.

- زيادة الأحمال عن التيار المقنن تؤدي إلى انقطاع التيار.

- التلاعب بالعداد (روزته) يؤدي إلى انقطاع التيار، ويعرضك إلى الغرامة والمساءلة القانونية .