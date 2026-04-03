شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات المرور المكبرة بكافة الطرق والمحاور، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 82,536 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت أبرز المضبوطات "السير بدون تراخيص ومواقف عشوائية، تجاوز السرعة المقررة والتحدث بالهاتف، كما تم فحص 1275 سائقًا، وثبت إيجابية 43 منهم لتعاطي مواد مخدرة.

حملات المرور

في السياق ذاته، واصلت الوزارة حملات المرور والمتابعة الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي. وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 679 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت التحميل العشوائي للركاب ومخالفة شروط الأمن والمتانة، إلى جانب التحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المنظمة.

آلاف المخالفات

من جانب آخر، أسهمت جهود رصد آلاف المخالفات بالدائري الإقليمي في فحص 113 سائقًا إضافيًا، تبين تعاطي 5 منهم للمخدرات. كما تمكنت القوات من ضبط 8 أشخاص مطلوبين لتنفيذ 9 أحكام قضائية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حاسمًا لردع المخالفين وضمان سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس