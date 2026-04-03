إعلان

82 ألف مخالفة مرورية و48 سائقًا "مخدرات".. حصيلة جهود المرور في 24 ساعة

كتب : عاطف مراد

12:58 م 03/04/2026

المرور يلاحق المخالفين بالطرق السريعة والدائري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات المرور المكبرة بكافة الطرق والمحاور، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 82,536 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت أبرز المضبوطات "السير بدون تراخيص ومواقف عشوائية، تجاوز السرعة المقررة والتحدث بالهاتف، كما تم فحص 1275 سائقًا، وثبت إيجابية 43 منهم لتعاطي مواد مخدرة.

حملات المرور

في السياق ذاته، واصلت الوزارة حملات المرور والمتابعة الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي. وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 679 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت التحميل العشوائي للركاب ومخالفة شروط الأمن والمتانة، إلى جانب التحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المنظمة.

آلاف المخالفات

من جانب آخر، أسهمت جهود رصد آلاف المخالفات بالدائري الإقليمي في فحص 113 سائقًا إضافيًا، تبين تعاطي 5 منهم للمخدرات. كما تمكنت القوات من ضبط 8 أشخاص مطلوبين لتنفيذ 9 أحكام قضائية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حاسمًا لردع المخالفين وضمان سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملات المرور مخالفات مرورية تعاطي المخدرات الطريق الدائري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

رياضة محلية

أخبار و تقارير

اقتصاد

أخبار و تقارير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

