انخفضت أسعار الزيت، والفول، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-4-2026، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والعدس، واللبن السائب، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.95 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.17 جنيه، بتراجع 92 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.98 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.8 جنيه، بتراجع 2.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.48 جنيه، بزيادة 69 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.3 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.94 جنيه، بزيادة 2.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.67 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 106.74 جنيه، بتراجع 2.6 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.1 جنيه، بزيادة 3.46 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.68 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.43 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.4 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.72 جنيه، بتراجع 6.88 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 266.06 جنيه، بتراجع 13.85 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.19 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.44 جنيه، بتراجع 1.27 جنيه.