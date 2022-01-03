الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بشأن الضوابط المنظمة للعمرة

كتب - محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار وزير السياحة والآثار، بشأن الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1443 هجرية.

وأهابت وزارة السياحة، بكافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالضوابط، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون رقمي 38 لسنة 1977، و 72 لسنة 2021 المشار إليهما.

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