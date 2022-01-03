الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بشأن الضوابط المنظمة للعمرة

01:10 م الإثنين 03 يناير 2022
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بشأن الضوابط المنظمة للعمرة

موسم العمرة

كتب - محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار وزير السياحة والآثار، بشأن الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1443 هجرية.

وأهابت وزارة السياحة، بكافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالضوابط، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون رقمي 38 لسنة 1977، و 72 لسنة 2021 المشار إليهما.

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