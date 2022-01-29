الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي.. هل يتم طرح شقق جديدة قريبا؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي، التي تطرحها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل بالتمويل العقاري، وطريقة الحصول على وحدة ضمن المشروع الأكثر طلبا في المدن الجديدة والتي تنفذه وزارة الإسكان.

مواعيد الطرح:

قال مصدر مسؤول، إن الوقت الحالي لا يوجد أي طرح لمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث انتهى الصندوق من آخر طرح "سكن لكل المصريين" أو ما يطلق عليه "الإعلان الـ 15" نهاية العام الماضي وتم إعلان النتيجة الخاصة بكل مشروع.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد طرح مرحلة جديدة من الشقق، حيث يتم التجهيز حاليا لطرح شقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة.

طريقة الحجز:

لحجز وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، يتم المرور بعدة خطوات، تبدا بالذهاب لمكتب البريد وشراء كراسة شروط، وسداد جدية الحجز الخاصة بالمشروع في مكتب البريد أيضًا.

- الخطو الثانية، التقديم على الموقع الإلكتروني، ورفع الاوراق المطلوبة، وانتظار نتيجة التقديم، والتي يبدأ بعدها سداد الأقساط الربع سنوية.

- الخطوة الثالثة تاتي بعد انتهاء سداد الأقساط الربع سنوية وهي الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات، وتحويل الملف إلى جهة التمويل، ثم استلام الوحدة محل الحجز، إذا كان المتقدم متوافق مع الشروط.

شروط الحجز:

وفقا لأخر إعلان للإسكان الاجتماعي كانت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

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