غرامة 50 ألف جنيه.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم ممارسة التحاليل الطبية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.

وقالت البرلمانية، في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، أن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، ومن المؤسف أن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية في مصر صدرت أغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ أكثر من 60 عامًا مما جعلها حاليًا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.

وأضافت، أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) يعتبر مثال واضح جدًا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات أهمها:

1- يتعارض هذا القانون مع الدستور الحالي الذي نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة، حيث لم يذكر القانون 367 لسنة 1954، أي معايير للجودة في معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم المعامل فى مصر فى السنوات الاخيرة وهذا يهدد صحة المصريين ولذلك راعينا فى مشروع القانون الجديد المقدم ان ينص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير , وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة فى الدول المتقدمة مثل انجلترا.

2- يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذى نص فى المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين و الزراعيين والأطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الإنسان.

3- يتعارض هذا القانون مع أحكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ- فى الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الآتى (حكمت المحكمة بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون).

ويلاحظ بحيثيات الحكم اعتماد المحكمة في حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذي صدر في تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).



ورغم ذلك مازالت إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ذكره ولذلك يجب إصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانوني.

4- العقوبات غير رادعة في هذا القانون كما يتضح في المادة 77، على سبيل المثال، حيث يعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى في المعامل، مما أدى الى استهانة الكثيرين بالقانون وقيامهم بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية فى مصر وقد راعينا فى مشروع القانون الجديد الذى بين أيديكم رفع قيمة الغرامة 50 ألف جنيه.

5- يخلط هذا القانون (قانون 367 لسنة 1954) بين ثلاثة أنواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)، ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهنى مختلف، وهذا الخلط أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل ويتضح ذلك فى المادة 3 من القانون حيث تسمح لخريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل وهذا غير موجود في أي دولة في العالم حاليًا إلا مصر.

وأكدت المذكرة التوضيحية أن مشروع القانون يختص بتنظيم معامل التشخيص الطبي فقط منعًا لهذا الخلط.

وأشارت إلى أن الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالى (قانون 367 لسنة 1954) بها قصور شديد حيث انه لم يشترط فى مفتشي وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل ان يكونوا أطباء متخصصين فى التحاليل الطبية كما يتضح فى المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.

وأضافت: كما تسمح المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 لأي طبيب بشري أيا كان تخصصه بإجراء تحاليل طبية تشخيصية في عيادته بهدف تشخيص الأمراض لمرضاه وهذا شئ عجيب جدا في عام 2017 لأنه حاليًا أطباء المعامل أنفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة في فروع مختلفة من الطب المعملي لأننا في عصر التخصص، وقد ألغيت هذه المادة في مشروع القانون.