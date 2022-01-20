القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العـلمي

كتب- محمد سامي:

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في مجالات البحث العلمي، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال مشروع مبادرة ريادة الأعمال.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية أكد فيها الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الكلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأعرب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما تشهده الكلية الفنية العسكرية من مستوى علمى متميز وتطوير للمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية ، متطلعاً أن تشهد الفترة المقبلة، مزيدًا من التعاون المثمر للارتقاء بالأنشطة البحثية بمصر.

ويهدف البروتوكول إلى أهمية ريادة الأعمال ودورها الفعّال في إنشاء مشروعات قائمة على الاقتصاد المعرفي الذي يساهم في تطوير الصناعة الوطنية وحل المشكلات التي تواجه قطاعات الاقتصاد القومي بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية، واستثمار الطاقات الإبداعية والابتكارية للشباب.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية المختلفة بما ينعكس آثاره للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثيه بمصر.