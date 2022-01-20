مواقيت الصلاة اليوم الخميس بالقاهرة وعدد من المحافظات

01:00 ص الخميس 20 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الخميس بالقاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 20/1/2022، الموافق 15 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:20 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 2:59 مساءً

أذان المغرب 5:2 مساءً

أذان العشاء 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:10 صباحاً

موعد أذان العصر 3:02 مساءً

موعد أذان المغرب 5:22 مساءً

موعد أذان العشاء 6:44 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد أذان العصر 2:54 مساءً

موعد أذان المغرب 5:15 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 3:02 مساءً

موعد أذان المغرب 5:24 مساءً

موعد أذان العشاء 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة محافظات مصر الصلاة

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