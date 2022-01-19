حدث ليلاً| حريق يلتهم محتويات مسجد بأسيوط.. وطائرات مسيرة غامضة تحلق في سماء السويد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ماس كهربائي السبب.. السيطرة على حريق مسجد علم الدين في أسيوط (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط ما أسفر عن احتراق محتوياته، دون وقوع إصابات.

بالفيديو والصور.. حريق يلتهم محتويات مسجد علم الدين في أسيوط

اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط ما أسفر عن احتراق محتوياته.

رئيس مؤتمر تغير المناخ: العقد الماضي كان الأكثر سخونة على العالم

قال الوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ الـ 26، إن العقد الماضي كان الأكثر سخونة على العالم، مشيرا إلى أنه حدثت فيضانات في وسط أوروبا والصين إضافة إلى حرائق الغابات في أستراليا وامريكا، مشيرًا إلى أن مشكلة التغيرات المناخية، ستجعل العالم متحد، والتغيرات المناخية تؤثر علينا جميعا.

بعد قرار علاجها.. الطفلة رودينا: نفسي أبوس الرئيس السيسي وأحضنه

قال السيد حسين، جد الطفلة المريضة رودينا، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج حفيدته أراح نفسيتهم وأصبح لديهم أمل، موجهًا الشكر للرئيس.

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز 112 عامًا

توفي أكبر معمر في العالم في إسبانيا اليوم الثلاثاء عن 112 عامًا، وفقًا ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ملك البحرين يدين هجوم الحوثيين الإرهابي على منشآت في الإمارات

أدان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وزير المالية: 2 مليار جنيه تكلفة تعيين 30 ألف معلم سنويًا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيكون منذ بداية السنة المالية الجديدة، متابعًا: "إن شاء الله مفيش ضرايب جديدة".

"فوق مواقع حساسة".. طائرات مسيرة غامضة تحلق في سماء السويد

قامت السلطات السويدية بتحويل الحركة الجوية في أحد مطارات العاصمة ستوكهولم في أعقاب مشاهدة العديد من الطائرات المسيرة تحلق فوق مواقع حيوية وحساسة، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

"حرقها في نص الشارع".. كواليس مطاردة شاب لزوجته بكرداسة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس ملابسات مطاردة شخص لزوجته وإضرام النيران في جسدها على مأى ومسمع المارة بمركز كرداسة.

طقس الأربعاء: أمطار وبرودة.. والصغرى 1 بهذه المنطقة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.