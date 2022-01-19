لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. خطوات تصحيح البيانات ورقم التليفون

09:30 ص الأربعاء 19 يناير 2022
لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. خطوات تصحيح البيانات ورقم التليفون

شقق الاسكان الاجتماعي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة جديدة تتمثل في تصحيح البيانات للمتقدمين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، اضغط هنا.

وأكد الصندوق، أنه في حالة الرغبة في تصحيح البيانات، يمكن الدخول عبر مركز خدمة المواطنين cServices، حيث يمكن تصحيح بعض البيانات التي قدمها عبر استمارة الحجز الموقعة منه.

وأكد الصندوق أن تعديل رقم الهاتف يمكن للحاجز التواصل مع مركز خدمة العملاء على الأرقام ۵۷۷۷- ۵۹۹۹ - ۰۹۰۰۷۱۱۱۷-۱۱۸۸.

وأوضح الصندوق يقوم العميل بملء البيانات المطلوبة التصحيح البيانات ورفع المرفقات في ملف PDF لا يتجاوز حجمه ۲ ميجا.

وتابع الصندوق: "يمكن عبر هذه الخدمة تعديل المدينة المدونة باستمارة الحجز وقت التقدم بالإعلان، وتقديم طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي، وتقديم طلب تصحيح اسم الزوجة".​

الإسكان الاجتماعي تصحيح البيانات صندوق الإسكان الاجتماعي حاجزي الإسكان الاجتماعي

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